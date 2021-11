Escribo con el corazón encogido, con un agujero en el estómago, con la espalda rota por el peso de tanto dolor acumulado, sin voz por tanto gemido, sin vista por tantas lágrimas, con el alma hecha pedazos por las ausencias que son pérdidas, por los difuntos que un día fueron sonrisas y sueños y hoy son recuerdo y tristeza. No dejo de pensar en ellos, que se fueron tan rápido, porque cuando se les quiere, siempre se marchan demasiado pronto. No, uno no se acostumbra a tanta despedida que nos destroza y provoca tantas y tan dolorosas heridas, uno ya no vuelve a la normalidad echándolos en falta. La vida, la nuestra, la que nos queda, la bendita vida que honramos y pretendemos explotar al máximo, ya no es igual sin ellos. Sin ellas. Dejan un vacío imposible de llenar. No importa la edad que tengan, la enfermedad que hayan contraído, el pozo donde se encuentren, da igual, porque desaparecen, porque dejar de estar y, no estando ellos, no estando ellas, algo de nosotros deja de estar. Ellos lo pierden, cierto, porque se van y, aunque algunos lo tienen más claro que otros dónde se van y eso les consuela o anima o sosiega, quienes nos quedamos les echamos tanto de menos, sentimos tanto su pérdida, que la sentimos de por vida, que no hay ni un solo día que no los pensemos, que no los recordemos. Recodamos su voz, el tono con el que nos hablaban, cómo se reían, sus gestos, cómo nos daban la mano, un abrazo o un beso, su forma de caminar, de presentarse en los sitios, lo que les gustaba comer, lo bien que cocinaban, lo mucho que nos agradecían nuestras llamadas o cartas, los libros que nos recomendaron, los regalos que nos hicieron. Recordamos aquellas fiestas donde todo era hablar y cantar y reír y soñar y sentir la vida recorriendo nuestros cuerpos y vivir todo eso junto a ellos. Son nuestros santos, nuestros fieles difuntos, de cuya ausencia nunca terminamos de recuperarnos. Hay quien cree que volverá a verlos, hay quien piensa que tierra fueron y a la tierra volvieron, hay quien te convence de que siguen en el viento u observando desde el cielo, hay quienes aseguran que nunca se van del todo de nuestro lado. Últimamente se nos han ido muchos, demasiados, y aunque pensar en ellos, en las vidas que vivieron y ofrecieron y compartieron nos alienta y empuja y eleva, hay una parte de nosotros que se ha ido de su mano, que necesita estar a su lado, que no se puede quedar quieto, como si nada hubiera pasado. Ha sucedido: se nos fueron, murieron y siento la oscuridad de su abismo. Amigos, amigas, mi padre, mi madre, mi hermana, ellos y ellas, vidas que izaron el vuelo de manera tan injusta, que no hay honor en ser huérfano, sino ausencia.