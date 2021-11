Esta ya larguísima serie de columnas no tiene como fin rellenar espacio. No. Contiene una vertiente de historia cercana, para que en el futuro alguien documente, porque los recuerdos son frágiles, cómo se desarrollaron las excavaciones en la Alcazaba en la década de los 70 y 80 del siglo XX. Nunca se sabe el provecho que puedan sacarle los arqueólogos del futuro. Ahora que hay tanto interés por la historia de nuestra ciudad, aunque no pocas veces se oculten detrás propósitos poco claros. Quiero decir que se utiliza para defender actitudes localistas muy anticuadas, se manipula descaradamente y se emplea como piedra arrojadiza. Hay mucho analfabeto funcional poniendo cara de experto. Pero, en definitiva, nunca viene mal explicar determinados hechos. Todos los trabajos a los que me he referido y, repito, no hubieran podido concluirse sin el apoyo decidido del ayuntamiento y de la diputación, han dado lugar a una amplia serie de publicaciones de diverso nivel. Manejando, eso sí, fuentes primarias. No refritos de refritos. Eso ha sido un avance, ¡y no pequeño! Quedan muchas cosas por poner, negro sobre blanco. Algunas por mi culpa, porque no me gusta el sensacionalismo científico y porque a veces es dificultoso sacar conclusiones generales de informaciones limitadas. Y porque varios organismos, que debieran estar interesados, son remisos a financiar determinadas obras. Y, por qué no decirlo, también por mala voluntad. En ciertas instancias locales no gusta -con excepciones apreciables- que un forastero -uno que no es de aquí- sea capaz de poner una pica en Flandes y llegar a decir algo no percibido por los autóctonos. ¡A pesar de haberlo podido hacer ellos, si se hubieran preocupado!

Y aún hace menos gracia que el sujeto tenga opinión propia y la manifieste sin complejos cuando es oportuno, o sin serlo. Detrás del afán por el conocimiento de ciertos personajes hay demasiado ego y mucha envidia. Infundada, claro. No les cuento los insultos que se me remiten por las redes, porque ni son arqueología ni pertenecen al pasado. Se hizo arqueología, entonces, gracias a muchas ayudas, y por encima de algunas insidias y de no pocas zancadillas. Un no pequeño avance habiendo partido de cero.