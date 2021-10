Tan aficionados como somos a los ranking de quiénes son los mejores en diferentes y muy diversos aspectos, al final de cada año empiezan a saltar en las redes las listas de las ciudades mejor iluminadas en Navidad, de los ayuntamientos que más luces colocan, de los que antes las encienden y de los árboles navideños de mayor altura. En Badajoz seguro que este año encabezamos algunos de estos listados: por ser una de las ciudades que antes empezó a instalar la iluminación de Navidad (a primeros de septiembre la empresa que tiene el contrato comenzó con las pruebas) y, desde luego, una de las más adelantadas en acomodar el gran cono de la plaza de España que desde hace muchos años es indispensable en las estampas familiares navideñas de los pacenses. Tan poco originales, pues los conos navideños han proliferado en localidades de todos los tamaños como los hongos.

Que no digan que es como todos los años, porque no lo es. El árbol metálico de 20 metros de altura se ha instalado esta vez el 24 de octubre, justo dos meses antes de que comience la Navidad, que en todos los lugares del mundo lo hace oficialmente el 24 de diciembre. Dos meses con el árbol a pie quieto delante de la fachada de la catedral y aún no tenemos fecha de encendido, que suele realizarse a finales de noviembre, en torno al día 20. También será pronto. El anterior alcalde y ahora el nuevo justifican la anticipación del encendido extraordinario navideño en que es una manera de atraer consumidores al centro y al Casco Antiguo para incentivar el comercio.

Existe el turismo de luces de Navidad. Muchas ciudades han incluido entre sus atractivos para seducir a visitantes estos adornos y compiten entre ellas para ver quién tiene más cantidad, mejores diseños y los árboles de mayores dimensiones. Que se lo digan al alcalde de Vigo. Badajoz no se queda atrás y admirar la iluminación navideña es un motivo para muchas familias para salir a la calle las últimas semanas del año, quedar con amigos y, de paso, ir de compras o tomar algo.

Pero dos meses antes es demasiada antelación y el motivo no puede ser animar las compras, sino más bien una cuestión de intendencia de la empresa que se encarga de instalar las luces y los árboles de ciudad en ciudad, a la que le viene mejor ir programando la tarea con sobrada previsión, para que no se le acumule el trabajo a medida que se aproximan las fechas del turrón. Lo venimos viendo desde hace mucho en los supermercados y grandes superficies, donde la Navidad llega antes que el otoño, en forma de tentadores dulces. Se solapan las tradiciones. Tenemos en la despensa las castañas y los higos de Todos Los Santos compartiendo estante con los polvorones, a pesar de que no hay mayor disfrute que vivir cada costumbre a su tiempo.

Nos gusta el cono de Navidad en Navidad. Nos encanta a pesar de que no tiene nada de árbol. No hay nada más artificial que esta estructura con una estrella encaramada en todo lo alto, que se ha impuesto como adorno, ahora casi perenne, para simbolizar una fecha en su origen religiosa que ha sido engullida por la cultura del consumo. Cuanto más grande, más alto y más iluminado, mejor. A este paso va a permanecer todo el año en el lugar privilegiado que ya ocupa tres meses.

Nos encanta tenerlo y hasta puede que lo convirtamos en símbolo, porque en esta ciudad admiramos más los adornos de artificio que los que la naturaleza nos proporciona. Nos quitaron los olmos de la avenida Carolina Coronado, que iban a ser trasplantados y nunca más supimos de su destino. Más claro lo tuvimos con los casi centenarios eucaliptos de la plaza de Santa Marta, que asesinaron por la pata. Se llevan los árboles de la plaza de San Andrés y desconocemos su suerte. Desaparece del plano el parque Ascensión y no se busca una solución para conservarlo. Levantan parterres para colocar baldosas que estrangulan abetos en Ciudad Jardín y los vecinos no saben dónde acudir para salvarlos. Así somos, de naturaleza muerta.