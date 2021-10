Todavía hay quien continúa afirmando la presencia de una ocupación tardoantigua -llámesela de época visigoda, si se quiere- sobre el cerro de la Muela, de Badajoz. Parece que el sitio perdiera importancia si no tuviera documentadas todas y cada una de las etapas históricas posibles. En ninguna de las campañas -digo ninguna- apareció nada achacable a aquel período. Quienes defienden la presencia en el yacimiento de un edificio de culto o de algo parecido se apoyan en la aparición de numerosas esculturas, sobre todo elementos arquitectónicos, que aparecieron empotrados en diversas torres y lienzos del recinto amurallado. La mayoría de ellos en las ampliaciones almohades. Creo, con todos los respetos para quienes se empecinan en utilizarlas como justificación, que hay una mala comprensión de eso que los arqueólogos llamamos «spolia» .esculturas reutilizadas, en todo o en parte, en edificios más tardíos y con valor simbólico, no como meros materiales de construcción-. Con muy pocas excepciones esas esculturas, generalmente incompletas, son tardoantiguas y se emplearon como piezas de obra. A mi modo de ver, eran reempleos de reempleos. O sea, solo se colocaron como «spolia» en las primeros edificios árabes, procedentes de nadie sabe dónde. Algunas, y eso ya se ha publicado en medios científicos, proceden de la llamada «villa» de la dehesa de La Cocosa, a unos kilómetros de nuestra capital.

En su segunda reutilización fueron solo materiales para la edificación de los muros de la fortaleza, reforzando esquinas o sirviendo de dinteles o quicialeras. Pero su proceso de estudio ha sido desigual, anacrónico y solo desde la visión de la Historia del Arte, no desde la de la Arqueología. Estaban descontextualizadas y, en su momento, los únicos análisis posibles eran los estilísticos. Pero la prueba arqueológica es muy contundente. En la acrópolis de nuestra ciudad no hubo edificios de época visigoda y, mucho menos, de culto. Mejor dicho, nadie los ha encontrado hasta ahora y no será por falta de investigaciones. Una duda razonable, aunque solo por método, me permite soslayar el siempre arriesgado dogmatismo. Pero lo tangible es lo tangible. Las hipótesis sin pruebas son humo de pajas.