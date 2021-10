El pasado 1 de octubre, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, vicepresidente de la diputación y secretario general local del partido, Ricardo Cabezas, fue agredido en la plaza de San Atón a plena luz del día por un joven que intentó clavarle un bolígrafo y le provocó algunas lesiones, afortunadamente leves. Cabezas escuchó cómo el atacante se dirigía a él gritando «ahora se va a enterar todo el mundo de lo que es pegar una paliza a un político». Es lo que cuenta el agredido, a quien el juez ha concedido una orden de alejamiento para prevenir que el suceso puede volver a repetirse. Parece ser que esta misma persona ya protagonizó otro acto violento en un espacio público contra la presidenta local del PSOE, que también fue concejala en el consistorio pacense, María de los Ángeles Martín de Prado. Sin tener más base que estos lamentables hechos, todo lleva a pensar que quien los protagonizó es alguien con una clara animadversión hacia el PSOE que sufre algún problema que lo lleva a actuar de una manera violenta y excesiva. Tal como lo cuenta Ricardo Cabezas, su agresor se dirigió contra él porque está en desacuerdo con su actividad política.

Sin ánimo de comparar, de todo lo ocurrido en Madrid con motivo de los actos del día de la Hispanidad, fue reseñable en los medios de comunicación y bastante comentado en las redes sociales el abucheo y los insultos que recibió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por una parte del público congregado. Nada tienen que ver unos hechos con otros, por el distinto grado de violencia, pues aunque ninguna está justificada, mucho menos la física. Nada tienen que ver. O tal vez sí. En los últimos tiempos estamos asistiendo a reacciones que denotan una agresividad inusitada hacia la clase política, fruto de una crispación que nace en los foros en los que se discuten y toman las decisiones, que está teniendo reflejo en la calle.

Cuando Cabezas fue agredido, rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia la víctima, procedentes de todo el espectro político. De su propio partido, por supuesto. El PSOE regional expresó su «más enérgica repulsa», así como la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, compañeros del grupo municipal y del resto de siglas con representación local: desde el alcalde, Ignacio Gragera (Ciudadanos), a la primera teniente de alcalde y portavoz del PP, María José Solana, la de Unidas Podemos, Erika Cadenas, y el concejal no adscrito y ex de Vox, Alejandro Vélez. Hasta el exalcalde, Francisco Javier Fragoso, expresó en su perfil su «repulsa más profunda a la agresión sufrida» y aprovechó para recordar que antes que Cabezas ha habido otros actos violentos en el ayuntamiento, sin ir más lejos el que sufrió un funcionario municipal o el «acoso» que padeció él mismo y su familia «durante años» por parte de miembros del Club de Debates Urbanos. Por si alguien ya no se acordaba.

Cuando sucede una agresión tan evidente como la sufrida por Ricardo Cabezas la reacción que se espera de la clase política es la condena unánime y así suele ocurrir, salvo tristes excepciones en las que los adversarios minimizan y ridiculizan el daño causado. Lo que se espera de todos ellos es que las muestras de apoyo sean generalizadas sin distinciones de siglas. Los políticos hacen piña y sienten como propia la agresión, de la que creen víctima a la acción política en general y no a un representante en particular. Sin embargo, la reacción no es tan solidaria cuando el atentado no es físico por muy grave que sea el insulto, falsa la acusación o hiriente el abucheo y hay quien incluso se regocija y los justifica, a pesar del dolor y del bochorno que sufre la víctima. En estas situaciones desaparece la empatía de nuestros políticos y se olvidan de que ninguno está libre de recibir una pedrada.