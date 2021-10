En mi ruta por los puentes veo cada día no solo ya el omnipresente nenúfar mexicano o lo que diantres sea eso que tanta demagogia, proyectos, esfuerzo, dinero y recuerdos está enterrando sino, por si fuera poco el lamentable espectáculo, ahora llegan las aguas sucias, embarradas, debido, probablemente, a las últimas y torrenciales lluvias. Nada que objetar a los efectos de la naturaleza cuando son accidentales, pero toda mi rabia contra los que han destruido nuestro Guadiana a su paso por Badajoz, aquel río de los viejos tiempos donde se permitía la pesca y el baño como una de esas diversiones de infancia y juventud que permanecen inalterables en nuestra memoria. Yo me he bañado en el Guadiana, en el Rincón de Caya, en la margen derecha a la altura de Las Moreras o en aquella zona de eucaliptos donde hoy construyen, algo más arriba, una nueva piscina o, más abajo, hay un pantalán del que parten piraguas o puedes ver una película en verano. Me he bañado en Las crispitas y en El pico y, algo, pero menos, en el embarcadero, donde he comido en varias ocasiones en su merendero y, por supuesto, me bañé muchas veces en la playa del Guadiana, esa zona de verano y vida entre los puentes viejo y de la autonomía (cuando ni existía) llenos de juventud y color, de familias y tortillas, de filetes empanados y quintos de cerveza y, sí, también, donde asomaban los primeros biquinis (sin cuerda) y los primeros chulos de playa. Hablando del embarcadero y gracias a los auspicios de la Fundación CB, fui el otro día a disfrutar y, de paso, remover mis entrañas, con la Exposición ‘Badajoz y el Guadiana. La ciudad que abraza a su río’, montada por el impagable Lolo Iglesias, donde los objetos y las imágenes de otros tiempos me hicieron pensar que, efectivamente, la patria de uno es su infancia y su juventud y que a veces, solo a veces y a pesar de la advertencia del Eclesiastés, cualquier tiempo pasado fue mejor. Veo a menudo a Sixto Barroso, el último barquero, irreconocible en algunas de esas fotos y, a propósito de embarcadero y por el empeño de Óscar Alonso en conservarla, me topé con la última barca viva de aquel Guadiana que, remando, recorríamos, previo pago por alquiler y sin miedo a nada. Cierto que, gamberradas de juventud aparte, más de una batalla naval se produjo a bordo de aquellas barcas y ver y tocar el otro día una de ellas fue de tal impacto emocional que, durante unos segundos, pasó por delante mi vida entera, con los que estuvieron, con los que se fueron, con los que ya no volverán. Las exposiciones, sean de la materia que sean, tienen como principal objeto emocionar. En mi caso, recibí un directo en el estómago, un pellizco en el alma porque uno se da cuenta de lo mucho que hemos perdido y que nunca volveremos a recuperar.