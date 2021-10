Era 4 de marzo de 2013. Miguel Celdrán cumplía 73 años y tenía marcado ese día en su almanaque como el de su despedida de la Alcaldía de Badajoz. Había sido alcalde 18 años con mayoría absoluta, que acrecentaba en cada cita electoral. Una herencia bien amarrada. Como bien atada dejó su sucesión. Si por Celdrán hubiese sido, se habría marchado antes, pero convenía que se presentase otra vez y se fuese a mitad de legislatura para que el heredero tuviese aún dos años por delante en los que foguearse, aunque el elegido ya tuviese amplia experiencia en la gestión municipal. Pero nunca antes había sido candidato. Francisco Javier Fragoso se sentó junto a Celdrán el día de su despedida. No había ninguna duda de la senda del PP municipal con la marcha de su alcalde más longevo. Nunca hubiesen calculado los populares que aquella sería su última mayoría absoluta en la corporación municipal pacense. Ni por asomo hubiese imaginado Fragoso que terminaría pactando un reparto salomónico de la alcaldía con un partido agonizante y que tendría que marcharse a mitad de legislatura dejando a su grupo al albur de otro minoritario. Se ha ido y lo ha hecho sin dejar atada su sucesión.

Queda poco más de año y medio para las próximas elecciones. En el PP dicen que es tiempo suficiente para presentar al próximo candidato. No les queda otra. De momento suenan muchos nombres y ninguno se confirma. Hay quien especula con que si al actual alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, le va bien, el PP podría atraerlo a su redil y proponerle que encabezase su lista, dado que el rebaño naranja se está desperdigando. Gragera niega la mayor. Estaría bueno que estando en el cargo en el que está se le ocurriese públicamente traicionar a su partido. Y poco se daría a valer el PP de Badajoz si tuviese que echar mano de uno de fuera porque entre los suyos ninguno diese la talla.

Nombres no faltan y a eso se aferran. Aunque no hay un candidato claro. Si no, ya se sabría. Está María José Solana, mano derecha de Fragoso y sustituta natural en el ayuntamiento tras su marcha. Es la primera teniente de alcalde y su papel en el año y medio que queda será difícil de interpretar, con un alcalde de otro partido. En el último pleno ejerció de alcaldesa accidental por ausencia de Gragera, que está confinado tras haberse contagiado de covid. No era la primera vez que ocupaba el sillón, pues lo hacía de manera esporádica siendo Fragoso alcalde, cuando tenía que abandonar el salón de plenos momentáneamente. Pero nunca antes tuvo que moderar una sesión completa. Le costó y hasta tuvo que ponerse en su sitio con una compañera de partido, Blanca Subirán, cuando ésta última hurtó a la presidencia la potestad de ordenar el debate.

Esa es otra. Blanca Subirán podría ser candidata si se tiene en cuenta el protagonismo que ha ido ganando los últimos años partiendo de la nada. También está Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, que regresó al ayuntamiento para cubrir la vacante de Fragoso con fuerzas renovadas y el respaldo del nuevo presidente provincial del PP, de cuya confianza goza. Otro que últimamente no falla en ningún sarao es el diputado Juan Parejo. No habría tampoco que desechar las nuevas caras que se incorporaron en las últimas elecciones. Jaime Mejías ha logrado hacerse un hueco imprescindible en la actividad municipal, como defensor del Interés Internacional del Carnaval y del Consorcio del Casco Antiguo y sigue sumando responsabilidades. ¿Alguien más? Se admiten apuestas. Cabría la posibilidad de que ya que no hay delfín preparado para la sucesión, surja un mirlo blanco entre la militancia de un partido que respira aires de renovación en la provincia y en la región. Podría suceder incluso que Fragoso volviese. De hecho, no acaba de marcharse. Bastaría con que dijese que sigue estando a disposición de su partido, para lo que necesite o tenga a bien.