A mediados de julio me propusieron escribir un diario. El verano se extendía largo y lento, como si aún no hubiese comenzado. Como se sentía antes, antes de ser o de saber que era. En la infancia el verano parece inabarcable, tanto que en el recuerdo se superpone la sombra del toldo en La Antilla, a la de la parra en el patio de mi abuelo, en Mancha Real; como si fuera única. Un tiempo en tomavistas, despacioso como el pasar las páginas de un libro de aventuras, en la siesta de los mayores. Hilario y Jesús me dijeron, escríbelo, que se olvida. Y fui dejando pasar la primera semana para acostumbrarme, al horario, a que no haya horizonte, sino sky line, que no es más que un popurrí de luces que sirven de faro para los navegantes que lo sobrevuelan sin descanso y para sacar un Oh a los que, como yo, llegan de provincias. Lo dejé para después del viaje al mar. De esos road trip que solo los que no somos de aquí, vivimos, desde la ventanilla, como una película. Todo llama la atención y musitamos el comienzo de una columna, un cuento, confiando, arrogantes, en terminarlos cuando encontremos el cuaderno o aparezca un lápiz. Los días pasaron mirando. Creyendo encontrar la respuesta a la emoción ante esta belleza tan distinta a la nuestra. La mirada, acostumbrada al pasto seco en agosto, se desconcierta en los bosques, cuajados de sombra, apenas rota por la blancura de los abedules, por la cola, inmaculada, de un cervatillo o la rayada de un mapache. Por la espuma restallante de las olas contra las rocas que en las primeras noches asustaba al sueño. Lo comprendí en el museo. De repente delante de un Hopper, ves el paisaje ante el que te has tomado un té calentito salpicada de sal. Recorrer sus salas es pasear de nuevo junto al lago de los castores, reconocer una pequeña isla pincelada por la silueta de los veleros, los pescadores de langosta, los pájaros carpinteros y las ardillas, los gansos haciendo vuelos en línea rozando el agua. Y te das cuenta de que ellos han manipulado tu gusto, y que además a mucha de la literatura con la que has crecido, le va esta luz tamizada, esta chimenea encendida para templar la caída del sol. Que todos han tejido en mí un paisaje que reconozco y que miro con ojos de niña chica. El verano ya se fue dejándome un diario treinta veces empezado y ninguna terminado. El cuaderno parece un camino de Hansel y Gretel, con páginas en las que apenas hay unas miguitas de pan: una palabra, un par de frases, una imagen fugaz como el costado huidizo de las focas que nunca consigo fotografiar. Pensando en la vuelta, en los que tomando su café ojean esta columna, guardé el cuaderno en la maleta, para contárselo, cuando la rutina se nos haya instalado sobre la rodillas, y los días sean tan cortos que no nos de tiempo más que a soñar.