Probablemente, Puchi sea el mayor tonto contemporáneo inútil de España y sus alrededores y mira que hay multitud para optar al título. Sin embargo, es complicado encontrar en los últimos veinte siglos del mundo civilizado a alguien con tanta capacidad de hacer el imbécil mientras hace tanto daño. Su cara de besugo, su mirada de antílope tuerto, su peinado de casco militar nazi, su voz de pito, sus gestos de aprendiz de bobo y su discurso de cabra de garaje lo han situado en la cúspide de la majadería patria y todo eso sin esfuerzo y una buena antología de payasadas. Sin embargo, por una vez estoy de acuerdo con Puchi, algo que, de entrada, me provoca una enorme ternura. Ha declarado que «España no pierde la oportunidad de hacer el ridículo». Tiene razón, un país serio, una democracia contrastada y un Estado de derecho no pueden permitirse el lujo de hacer tanto el ridículo en tan poco tiempo y a manos de gentuza de esta calaña. Todos sus hechos, todos sus discursos son obra nuestra, un país como España que ha dejado su dignidad en manos de lo políticamente correcto, de los majaderos de todo a cien, de políticos sin palabra y con bolsillos anchos y de eruditos a la violeta. Hace el ridículo España porque permitimos que un botarate se pasee por Europa (aquí también Europa en toda su magnitud hace el ridículo) gastándose un dinero que no se sabe de dónde sale. Habría que ver qué harían en esa Europa purista con los golpistas y malversadores, con los huidos de la justicia y los que intentan romper su estabilidad institucional. Está claro que nos toman por el pito del sereno por unas leyes laxas, una justicia roma y unos dirigentes acomplejados. Eso sí, somos los campeones en indultar a depende qué delincuentes, en dialogar con quienes defienden el totalitarismo, en anular la lengua e historia común, en legislar a cuenta de inventario, en decidir quiénes son malos y buenos, en suprimir la presunción de inocencia, en mandar al exilio a reyes que no han cometido ningún delito, en elegir jueces a la carta, en mantener sueldos vitalicios o puertas giratorias a quienes solo pasaron por el gobierno para engordar sus cuentas corrientes, en reír las gracias de bufones y rufianes, en amedrentar a los débiles, en comprar a los apocados, en encumbrar a los que insultan nuestra inteligencia, en hacernos fotos delante de volcanes, en aplaudir a mentirosos, en homenajear a terroristas y en humillar a sus víctimas. Ah, y en hablar de Franco, la guerra civil o investigar epidemias que ocurrieron hace más de medio siglo. Puchi volverá a España, pero al paso que vamos seguro que regresa a hombros y bajo palio. Por cierto, para evitar el mal olor de esta columna niego estar refiriéndome a Puigdemont.