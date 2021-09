El estudio del plano de la Alcazaba, que tardamos varias campañas en finalizar, aportó mucha información novedosa y permitió esbozar teorías no planteadas. Ya lo he escrito. No todo el recinto es almohade. Y todavía no estábamos, a finales de los ochenta del siglo XX, en disposición de establecer fases dentro de ese período, como hemos hecho después. Pero quedan vestigios bastante nítidos, aunque limitados en extensión, de otros momentos de la historia. Seguramente algún lienzo, o parte, remonte al mismo momento de la fundación teórica de la fortificación islámica (875), muy enmascarado por reformas posteriores, y la misma opinión mereció entonces la identificación de los trabajos de mejora acometidos a comienzos del reinado de ‘Abd al-Rahman III (913). Es difícil que la documentación escrita coincida en todos sus detalles con la constatación arqueológica y, aun así, conviene ser cauteloso sin argumentos adicionales. Pero es cierta la preferencia de los muros de Batalyaws por la tapia -no tapial, que es la técnica, no la fábrica-, a falta de buenos, y cercanos, materiales de construcción. Precisamente, la identificación de muros de mampuesto de piedra permitió aceptar la certeza de las afirmaciones del cronista al-Himyari, quien describió, de oídas, una reforma en 1030, de piedra y, de paso, enmendar la traducción del gran arabista Lévi-Provençal, quien interpretó, sin motivo aparente, como sillares lo que solo eran piedras sueltas y no labradas.

Queda por discutir, más de cuarenta años después, si algunas torres ligeramente abarlongadas se edificaron también en el siglo XI. Se ha afirmado, a beneficio de inventario, sin aportar pruebas y desde argumentos pobres, con base en fuentes secundarias. Quiero decir: no se pueden cimentar los razonamientos sobre fuentes árabes en traducciones de terceros. Mucho menos si son antiguas y realizadas en dique seco, sin conocimiento de la realidad descrita. Ni, tampoco, establecer las comparaciones solo en ejemplos peninsulares, porque la madre de los corderos medievales en materia poliorcética suele estar lejos de aquí: en la muralla de Constantinopla. Las obras ibéricas, islámicas o no, serán espectaculares, pero para nada originales.