El anuncio del inicio del proceso de unión de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena impulsado por sus alcaldes, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, es una de las propuestas más frescas e ilusionante de Extremadura en las últimas décadas. Mi felicitación por la decisión y determinación. Es un largo proceso que no estará exento de dificultades y riesgos. Nada garantiza que llegará a buen término y como se desarrollará, pero el proceso merece la pena. Son evidentes las ventajas, pero mucho más evidente es que lo más cómodo y sencillo es no moverse. Mis felicitaciones a los impulsores, a los ciudadanos de los dos municipios, de la comarca y de toda Extremadura. El éxito de este proceso debe servir como ejemplo de una iniciativa valiente para afrontar los grandes retos y turbulencias que tenemos por delante. No solo permitirá optimizar recursos, sino dotarse de infraestructuras y capacidades que le permitirán una mayor relevancia nacional y muy probablemente incrementar población. Ya no valdrá las lamentaciones comparativas sin tomar iniciativas para afrontar los retos.

Puede haber muchos otros casos en la región que sigan este proceso. Entre ellos hay un caso que parece muy evidente, por mucha dificultades adicionales que pueda tener, que es el de la Eurociudad Badajoz, Elvas y Campo Mayor (Eurobec) y, permítanme que incremente las dificultades, añadiendo Olivenza. El proceso ya se inició hace años con gestos y acuerdos protocolarios y de buena voluntad. Entre medio ha habido un proyecto con financiación europea para crear condiciones, pero ante la inmensa mayoría de la población es una propuesta con muy pocas materializaciones todavía.

Cuando inicié esta columna local en este diario hace más de cinco años, comencé con el tema de la Eurociudad como el más significativo para el futuro de Badajoz. Y sigo pensando que lo es. Este próximo domingo se celebrarán elecciones municipales en Portugal, iniciando los nuevos responsables locales portugueses un periodo de cuatro años frente a menos de dos años por delante a los españoles. Hace apenas tres meses los alcaldes de las tres ciudades se comprometieron a dar un nuevo impulso a la Eurociudad constituyendo un ente jurídico que les dote de personalidad jurídica. Debe ser la primera tarea que les ocupe en esta nueva etapa. Hay mucho camino por recorrer, y hay que empezarlo urgentemente. La Eurociudad no solo suma población. Un proyecto urbano conjunto puede iniciar un proceso de transformación de gran alcance que llevamos muchos años esperando, y ya no puede esperar más, pues ahora se hace necesario. Son épocas para tomar decisiones valientes.