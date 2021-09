Conozco a defensores acérrimos de las listas abiertas, convencidos de que es el sistema por el que el ciudadano vota libremente a quienes lo representarán. Estamos en manos de los partidos. Tan simple como que no es necesario un título oficial ni superar prueba alguna para alcanzar un cargo, una dirección general, una consejería, una presidencia o un escaño. Basta con tener el carnet y estar en el momento oportuno y en el lugar adecuado para hacerse con las riendas. Es suficiente con asumir su ideología de libro y tener el don de la comunicación para saber defender que es la acertada. Demasiado simple, pero real. No son los ciudadanos los que deciden quién los gobierna, porque la oferta está previamente fijada y limitada antes de introducir las papeletas en las urnas.

En esto que alguien tuvo la ocurrencia de las primarias, para que la militancia elija a los candidatos y, por tanto, un método de democracia interna. Como teoría no está mal, aunque sea manifiestamente mejorable. El problema es lo que conlleva su celebración cuando hay más de un aspirante. Si solo hay uno, no se necesitan primarias y quedan tan bien, porque así parece que han abierto la puerta a que cualquiera se pueda presentar, aunque lo cierto sea que solo a uno le han rebajado el bordillo. Pero si hay más de un candidato, la guerra está servida entre los postulantes. Es muy difícil evitarla. Siempre existe uno oficial, que cuenta con el apoyo del aparato del partido, y el resto tiene que buscarse la vida. No es imposible que el recién llegado se haga con las fuerzas necesarias que lo respalden (que se lo digan a Ricardo Cabezas), pero acude a la línea de salida en desventaja.

Lo vimos en el proceso precongresual para la elección del nuevo presidente provincial del PP en Badajoz y lo estamos atisbando en la elección el secretario provincial del PSOE. Rafael Lemus es el candidato oficial. Solo hay que ver la puesta en escena de su presentación, aunque no la requiriese, pues ostenta el cargo desde 2012.

Los que mandan en su partido daban por hecho la reelección. Aunque tienen que disimular e insistir en que el proceso está diseñado para que cualquier militante pueda aspirar a dirigir el PSOE provincial en igualdad de condiciones. Milongas. En estas que el alcalde incuestionable de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, da la campanada y anuncia que aspira a suceder a Lemus, porque se lo han pedido muchos militantes, porque está en su derecho y porque cree que puede hacerlo mejor. La sorpresa ha sido más mayúscula por hacerse acompañar de Isabel Gil Rosiña, portavoz de la Junta de Extremadura. El presidente y secretario regional, Guillermo Fernández Vara, ha tenido que quedarse de piedra, por mucho que en público se mantenga en el papel de respeto a los compañeros. Osuna se siente fuerte con su mayoría absoluta en la capital autonómica. Todo lleva a pensar que con Rosiña preparan la sucesión más allá del ámbito provincial. Si no, no se entiende ese afán de presentar a la número dos, pues lo que van a conseguir ambos es quedar señalados para los restos si no ganan.

La probabilidad de que pierdan es real y Lemus lo sabe. Presentó su candidatura arropado por lo más granado. Allí estaba el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, que no dudó en cuestionar el proyecto de Osuna, en beneficio de su candidato, aunque el alcalde de Mérida se empeñe en decir que su proyecto es el mismo que el de todo el partido y que lo que cambia es su forma de ver cómo se organiza. Necesitará más argumentos. Por mucho o poco que quieran evitarla, la disputa entre compañeros está latente. Todo lo que digan se interpretará como ataque al contrincante. Se vistan como se vistan, las primarias son una lucha de poderes y el que pierde resulta siempre herido. El partido, también.