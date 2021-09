No es posible que en toda la ciudad de Badajoz no exista un lugar más adecuado que las desvencijadas y polvorientas instalaciones del antiguo Ifeba para realizar las PCR a personas sospechosas de haberse contagiado de covid por haber tenido contacto con un positivo. Aunque los usuarios no tengan que poner pie en tierra ni se les requiera salir de su vehículo para exponer su nariz al molesto hisopo, son profesionales sanitarios los que pasan horas en un espacio que a simple vista no reúne las condiciones mínimas, por mucho que se barra, porque hasta fregarlo resultará inviable y menos aún retirar el polvo.

La escena es digna de describir. Hay que recordar que el viejo Ifeba sigue siendo sede del servicio municipal de Vías y Obras, pero el terreno sobre el que se asienta ya no es propiedad del ayuntamiento, que acaba de venderlo a una promotora para la construcción de viviendas. El edificio tiene los días contados pues está condenado al derribo, con lo cual no cabe a estas alturas someterlo a obras de mantenimiento y mejora. Por ser el que es el servicio municipal que acoge, el material que alberga es el propio que requieren las obras municipales, incluidos ripios y desechos, amontonados por todos los rincones, así como la maquinaria que se emplea en estas tareas.

El potencial contagiado que sea citado por Salud Pública para someterse a una PCR (dos en una semana) accede al recinto por la segunda entrada de la avenida Federico Mayor Zaragoza. Un cartel colocado en una valla provisional le confirma que es allí donde ha sido convocado, por si no acaba de creérselo. Tras rodear el inmueble por la parte de atrás y hacer cola detrás de otros vehículos, entra sin salir del coche en una nave donde lo aguardan varios sanitarios con todo el material necesario dispuesto sobre unas mesas para realizar su trabajo, una labor sin duda impecable. Una vez tomada la muestra, el usuario sale del recinto atravesando otra nave oscura, donde hay estacionada maquinaria del servicio municipal, hasta alcanzar de nuevo la luz del día en los exteriores del viejo Ifeba y circular por un camino delimitado por más vallas entre montones de ripios y material de obra.

Hay quien incluso ha visto disimulado entre los escombros a un individuo de espaldas que eligió el lugar para miccionar a la intemperie pensando que nadie sería testigo de su sucia tropelía, sin llegar a imaginar que este desolador lugar tuviese tanto trasiego desde bien temprano.

El denominado autocovid empezó a funcionar en el Hospital Universitario de Badajoz junto a Necropsias y en épocas de mayor incidencia se colocaron carpas también en el Perpetuo Socorro, en espacios por tanto del Servicio Extremeño de Salud (SES). En octubre del año pasado se trasladó al nuevo Ifeba, de titularidad municipal, donde ha estado funcionando, primero con entrada por la fachada cercana a Lusiberia y después por la de la carretera de Caya. Entre febrero y mayo convivió con un hospital provisional que, afortunadamente, no se tuvo que utilizar, lo que demuestra que estas instalaciones sí eran dignas para albergar prestaciones sanitarias si se acondicionaban adecuadamente. Una vez desmontado el hospital, el autocovid ha seguido funcionando y ha coincidido con la reanudación de la actividad ferial, pues en mayo se celebró allí la Feria de la Belleza. De buenas a primeras y ahora que la institución retoma el nuevo curso con la Feria de la Caza en septiembre, a mediados de agosto a alguien se le ocurrió trasladar el autocovid y decidió que el antiguo Ifeba podría ser un lugar adecuado. La imagen es penosa, para los usuarios y para los trabajadores sanitarios. El aspecto de provisionalidad es alarmante y después de más de tres semanas funcionando, no parece que se eligiese para salir del paso. Las cabezas pensantes merecerían un buen hisopado nasal. O un ladrillazo.