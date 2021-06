La traducción literal de la expresión francesa ménage à trois es ‘hogar a tres’. En función del contexto tiene distintos significados, pero el más común es el de una cohabitación poliamorosa en la que cada uno de los tres integrantes está relacionado con los otros dos sentimentalmente. Dejando a un lado los sentimientos, que seguro que son encontrados y hasta con encontronazos, el último acuerdo al que han llegado en el Ayuntamiento de Badajoz el PP, Ciudadanos y el exconcejal de Vox, Alejandro Vélez, es un arreglo a tres bandas en el que sobre todo dos salen beneficiados y no son los integrantes del matrimonio inicial que formó el hogar en paz y armonía.

Vélez, ahora concejal no adscrito y casi sin perspectivas políticas más allá de los próximos dos años, no tenía ningún pacto firmado al inicio de la actual legislatura y entró en el equipo de gobierno (con dos sueldos más además del suyo) a última hora y porque su entonces partido había llegado a un acuerdo nacional con los populares. A Vélez le vino estupendamente, así como a los otros dos ex del PP que lo escoltan. PP y Cs necesitaban su voto para llevar a cabo sus planes de alternancia y todos salieron ganando, con el enrevesado argumento de que representan a una mayoría sociológica de los votantes de Badajoz. Habría que preguntarse si esa mayoría que vive en el mismo espectro ideológico está conforme con el devenir de la vida municipal pacense. Tal vez si los votantes del PP y de Ciudadanos hubiesen sabido que su voto iba a servir para que sus candidatos se repartiesen la alcaldía, dos años uno y otros dos años otro, como si fuese la presidencia de una comunidad de vecinos, habrían introducido otra papeleta en la urna. Sobre todo los votantes del PP, a quienes decepcionó la alternancia a la que accedió Francisco Javier Fragoso, con tal de impedir que gobernase el PSOE, el partido más votado. No digamos ya a los electores de Vox, que se han quedado sin representación municipal antes de alcanzar el ecuador del mandato, porque a quien eligieron decidió abandonar las siglas que lo presentaron como candidato.

En aquel momento, Vélez accedió a sumarse al equipo de gobierno, pero no hubo ningún acuerdo con tres firmas. El PP era el nexo con Cs y con el partido de ultraderecha. Fragoso estampó su rúbrica por un lado con Gragera y, por otro, llegó a un acuerdo ¿de caballeros? con el concejal de Vox. Ciudadanos se mantuvo de perfil para no salir en la foto de cara junto al rostro de Vélez y así ha estado estos dos años hasta que no ha tenido más remedio que compartir mesa y mantel con el concejal no adscrito, porque el pastel que entonces deglutieron está ya caducado a pesar de no haberlo apurado y acaba de salir otro del horno. Ahora Vélez no solo desea su parte, sino que quiere que los otros dos comensales tengan claro que sin él, el bizcocho no sube. En el aire flotan dudas sobre si el pacto tripartito que han hecho público es realmente el acuerdo al que han llegado, porque el escrito que han pasado está colmado de generalidades que carecen de compromisos en cuanto a plazos de cumplimiento y cuantificaciones económicas. Es muy raro que esto sea lo que Vélez reclamaba con tantas ínfulas. Pero parece satisfecho y lo presenta como un logro. Ya ha dado sobradas muestras de lo que es capaz de hacer cuando sus socios le hacen sentirse invisible. Se ausenta y su ausencia recuerda al tándem PP y Cs que, como dijo Lady Di, en su matrimonio no son dos sino tres. A Gragera le ha costado entenderlo y ha apurado hasta el último día para dejarse fotografiar firmando con la mano izquierda, la misma con la que sujeta Vélez el bolígrafo, aunque en él rechine. El ya nuevo alcalde de Badajoz ha querido trasladar en todo momento un mensaje de tranquilidad, convencido de que no había otra opción que cumplir la alternancia con el PP. Sabía que Vélez nunca dejaría gobernar a la izquierda. En los planes de Gragera no cabe el divorcio y, a mesa puesta y bien servida, donde comen dos, comen tres.