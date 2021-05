Deseo responder al profesor Valdés Fernández, por la sorpresa y perplejidad que me ha supuesto su atrabiliario escrito sobre el Rey Alfonso IX ‘el Grande’ de León y de Galicia, y sentido anhistórico de la Historia del Medioevo.

Primero. Refiere que la reconquista de Badajoz conlleva que el monarca leonés abandone, deprisa y corriendo, probablemente muerto de miedo, el territorio de la Extremadura legionense reconquistado. No existe más dato documentado de que fue a Compostela, capital religiosa del Regnum Imperium Legionensis, a dar gracias al Apóstol por la victoria. En Sarria, ciudad del Reino de León, pasó a mejor vida por un más que probable IAM.

Segundo. Olvida el arqueólogo que los Marwánidas son hispanos, es decir ¡nuestros!, muladíes, es decir apóstatas de su primigenia religión cristiana. En León-provincia existe ese apellido y hasta un pueblo.

Tercero. Califica, supongo que con acrimonia, de neogótico al monarca legionense. Probablemente se refiere al neogoticismo leonés, heredero absoluto del Reino Godo de Toledo.

Cuarto. Este soberano crea la Universidad de Salamanca, Studii Salmantini, en 1218.

Quinto. En 1188, con escasos 16 años, convoca Cortes del Reino de León, en las que por primera vez participan los civis singulis electis civitatibus. Según la Unesco la ‘Cuna del Parlamentarismo’. Casi seguro que hubo mujeres representando a sus ciudades. Siendo como es el Reino de León un Señorío de Mujeres.

Sexto. En ninguna circunstancia pacta nada con el Miramamolìn, solo una tregua de cinco años, comportamiento habitual en las Españas. Así lo hicieron Alfonso VIII, Pedro II, Sancho VII, Alfonso ‘el Gordo’ de Portugal.

Séptimo. El comparar las monjas, muchas de ellas ya no están veladas, con la cantidad de velos humillantes para las mujeres del Islam, es de una comicidad fuera de toda duda. En efecto, hay musulmanas que, con muy buen criterio, piensan que el velo, de cualquier tipo y condición, se lo deben poner los varones, y las apoyo absolutamente, verbigracia Salima Ikram, etc. Está claro que las féminas de los países musulmanes que no llevan velos son las seguidoras del Cristo-Dios, perseguidas en muchos de esos maravillosos Estados teocráticos.

Octavo. En cuanto a la existencia de dictaduras europeas actuales, sensu stricto no conozco ninguna, Rusia y Hungría incluidas.

Noveno. En el prólogo de Las Navas de Tolosa, léase Alarcos, Alfonso IX si se presenta, pero cuando llega su impaciente y presuntuoso primo no le ha esperado y la derrota es lo lógico. En Las Navas de Tolosa, el Papa encarga de la bula a Ruy Ximénez de Rada. Este convoca a todos los reyes, incluido al de León, que acepta sin problemas. El Metropolitano de Toledo no tiene muchas ganas de que el de León esté en ello, ya que la milicia leonesa, que acaba de dar una ‘gran paliza’ al portugués es la más fuerte, y podría ganar blasones reivindicativos ante El Vaticano. Es la Curia Regia legionense la que impide al rey que vaya a esa batalla, mientras Castilla no devuelva a León las fortalezas que, de forma espuria, tiene en su poder. La libertad de leoneses-gallegos-asturianos, todos de la Corona de León, para ir a Las Navas fue absoluta; siendo uno de sus magnates uno de los jefes de la conflagración.

Décimo. Alfonso IX respetaba a los demás monarcas, podía haber conquistado Portugal, que había sido territorio leonés hasta Alfonso VII de León, por las malas artes del Papa del momento.