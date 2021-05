El patrimonio cultural, como la religión, la ideología política, el feminismo o el ecologismo, se ha convertido en escenario de debate social y controversia política; entorno de antitéticos planteamientos técnicos y de sensibilidades sociales; recurso para el diálogo y la confrontación. Porque los ‘Bienes Culturales’ son importante para la gente, dado que forman parte de la memoria colectiva y sobre ellos construimos nuestra identidad social y cultural. O sea, el espejo donde mirarnos y la imagen que proyectar.

Pero, ¿qué es el patrimonio cultural? ¿Quiénes lo definen y quienes debieran definirlo y valorarlo? El Patrimonio cultural es lo que cada grupo humano o social selecciona como relevante y representativo de su cultura; aquello que tiene un valor simbólico más allá de su materialidad. Es decir, lo que trasciende las formas para entrar en el terreno de los significados. Lógicamente, cada disciplina y profesión delimitan el ámbito de su particular patrimonio: paleontológico, arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, etnológico, lingüístico, documental, bibliográfico, ecológico, zoológico, botánico, etc.

Se argumentará, a la segunda interrogante, que es la ley quien define qué es y qué no es patrimonio cultural. Pues sí; pero en el ordenamiento jurídico, ¿el legislador cómo dictamina o establece el ámbito de las emociones y los valores? Porque en la estimación que los grupos sociales hacen del patrimonio cultural subyace una carga, nada desdeñable, de emociones y sentimientos que conectan directamente con la identidad. Actualmente, sin lugar a dudas, los ‘Bienes Culturales’ han salido de la órbita monopolizadora de los especialistas y expertos tradicionales. Es la sociedad en su conjunto, y las asociaciones y otros colectivos para la defensa del patrimonio cultural, quienes comprometidamente valoran los referentes patrimoniales. Próximos en el tiempo, en Extremadura y en Badajoz ciudad, tenemos algunos antecedentes polémicos e ilustrativos de lo que digo.

Conviene recordar, por otra parte, que desde hace más de tres décadas la UNESCO en sus documentos hechos públicos (Convenciones, Proclamaciones, Declaraciones…) ha sustituido el decimonónico concepto de patrimonio histórico-artístico por el de patrimonio cultural. Entre otras razones, porque el patrimonio cultural no tiene un valor inmanente, en sí mismo. El valor del patrimonio cultural, en cada época y en cada contexto social, se lo confiere la sociedad. Es la gente quien carga de valor, y de significado social, los testimonios y las manifestaciones culturales.

Porque una expresión cultural no se convierte en patrimonio cultural por el hecho de existir, sino a partir de que la gente lo integra en sus vidas y le atribuyen significados simbólicos en relación con los lugares de la memoria colectiva. El patrimonio cultural es, además, resultado de una construcción social, política e ideológica. Y por ello está continuamente creándose, recreándose e inventándose. Lo que ayer fueron piedras sin valor, hoy son venerables testimonios del pasado, murallas, castillos, palacios que hay que proteger y conservar para las generaciones venideras.

Al parecer, la Junta de Extremadura y su Dirección General de Patrimonio han solicitado al arquitecto que dirige la obra del convento de las Descalzas (siglo XVII) una serie de informes valorativos de profesionales de diversas disciplinas sobre el altar «callejero» situado en una de sus fachadas. Y en particular sobre si conviene la permanencia o retirada de los elementos que lo conforman: un tejadillo, una reja de forja y una imagen de la virgen de la Amargura en azulejos artísticos de autor conocido. El motivo: las posiciones encontradas entre varias asociaciones, grupos ciudadanos y las monjas. Cuando hay una «patata caliente» las administraciones, como se sabe, se la pasan entre ellas. Un arquitecto amigo, en comunicación con el técnico que dirige la obra, por teléfono me solicita un informe «antropológico» sobre el tema».

Me dice que el altar es un «postizo» o «falso histórico» y algo de tiempos cercanos. Le respondo que en primer lugar me parece ridículo redactar un informe antropológico sobre una reja o un tejadillo. Y que nada puedo decir sobre la historicidad, artisticidad, esteticidad o singularidad del «altarcito» de la imagen de la Amargura. Hay expertos sobre estas cuestiones. Le hablo, no obstante, sin pronunciarme a favor ni en contra, de la necesidad de conocer realmente la significación social que tal vez pueda tener tal referente cultural en la población pacense. Por los hechos que conozco mi respuesta no coincide con los postulados que defiende. Por tal razón, al parecer, el arquitecto encargado del proyecto se ha dirigido, con el mismo propósito, a otro antropólogo. La respuesta, según tengo entendido, ha resultado en el mismo sentido. En este «conflicto local», aparte los planteamientos y pareceres más o menos objetivos, existen otros intereses, rivalidades entre asociaciones, ciertos «desamores» profesionales y diferenciados planteamientos ideológicos sobre el concepto de patrimonio cultural. El convento, no se olvide, es la casa de las monjas.